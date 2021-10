Toby Alderweireld vol lof over ploegmaat bij Al-Duhail: “Junior Edmilson heeft de kwaliteiten voor de Rode Duivels”

In aanloop naar België - Frankrijk donderdag in de halve finale van de Nations League sprak Toby Alderweireld de pers toe. De centrale verdediger had lovende woorden over voor Junior Edmilson.

Sinds dit seizoen voetbalt Toby Alderweireld in Qatar. Bij Al Duhail deelt hij de kleedkamer met onder meer Junior Edmilson. De voormalige flankaanvaller van STVV en Standard heeft al indruk gemaakt op de Rode Duivel. “Ik ben verrast door de kwaliteiten van Junior Edmilson”, vertelde Alderweireld. “Echt een heel goede voetballer. Volgens mij heeft hij zeker de kwaliteiten om bij de kern van de Rode Duivels te zijn.”

Corona

In tegenstelling tot enkele andere ‘buitenlandse’ Duivels was de centrale verdediger al iets eerder in ons land voor de Nations League-campagne. En daar had hij een goeie reden voor: “Ik heb onlangs corona gehad”, aldus Alderweireld. “Hoe ik het heb opgelopen weet ik niet, maar het kan dus nog altijd. Als burger is dat al lastig, maar als sporter helemaal, want je verliest een groot deel van je conditie. Daarom ben ik vroeger naar België gereisd, om me fysiek klaar te stomen voor deze campagne. Gelukkig ben ik gevaccineerd. Anders had ik misschien nog veel meer last gehad en dus nog langer moeten herstellen.”

Alderweireld is samen met Boyata, Denayer en Vertonghen een van de amper vier pure centrale verdedigers in de kern van Roberto Martinez. Maar zorgen over de fysiek gesteldheid van de defensie maakt hij zich niet. “Ik weet dat we allemaal fit zijn. De coach heeft niet zomaar beslist om ons te selecteren. We zullen perfect in staat zijn om twee wedstrijden op korte tijd te spelen.”

Zorgen om defensie

De kritiek dat de verdediging het zorgenkindje van de Duivels wordt, is Alderweireld stilletjes aan beu gehoord. “(zucht) Wat moet ik daar nog op zeggen? We hebben het tot nu toe altijd goed gedaan en dat zullen we proberen volhouden. Er wordt iets gecreëerd en het is heel moeilijk om dat tegen te gaan. We zullen wel antwoorden op het veld.”

Met jongens als Antoine Griezmann en Kylian Mbappé krijgen de Belgische verdedigers nochtans niet de minsten tegenover zich. “Maar ik kijk er echt naar uit om tegen die jongens te spelen”, zegt Alderweireld. “We willen onszelf laten zien en tonen dat we jongens als Griezmann en Mbappé aan banden kunnen leggen. We gaan er alles aan doen om de Nations League te winnen.”