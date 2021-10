Alessandro De Marchi wint sterk bezette honderdste Tre Valli Varesine

Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) heeft de honderdste editie van de Italiaanse eendagsklassieker Tre Valli Varesine op zijn naam geschreven. De 35-jarige Italiaan was de beste na een sterk bezette klimkoers van bijna 200 kilometer met aankomst in Varese (Lombardije). Hij versloeg in een sprint met twee zijn landgenoot Davide Formolo (UAE-Team Emirates). Tour-winnaar Tadej Pogacar won veertig seconden later de sprint van het achtervolgende groepje voor Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën)

Net zoals de Coppa Bernocchi maandag moest het peloton in de Tre Valli Varesine de wedstrijd in de regen en zware omstandigheden afwerken. Het was Tourwinnaar Tadej Pogacar die al vroeg de debatten opende. Op 117 km van de finish trok hij in de tegenaanval op een kopgroep van vier. Hij kreeg Tim Wellens met zich mee. Het duo maakte vaart, in het peloton moest men ook aan de bak en sloegen Rigoberto Urán, Lorenzo Rota, Davide Formolo en Nelson Oliveira de handen in elkaar. Dit kwartet sloot aan bij Wellens en Pogacar en raapte ook de koplopers op.

In een knotsgekke koers maakten daarna nog enkele andere renners, waaronder Alessandro De Marchi, de oversteek. Pogacar werd intussen teruggeslagen door een lekke band. Finaal kregen we een kopgroep van zes: Aurélien Paret-Peintre, Andreas Kron, Nelson Oliveira, Alessandro De Marchi, Lorenzo Rota en Davide Formolo.

In het slot wilde Pogacar nog naar voren, maar net op dat moment sprong De Marchi weg bij zijn metgezellen vooraan. Enkel Formolo wist aan te pikken. De jonge Italiaan wilde een sprint voorkomen en demarreerde op 1,5 km van het eind, zonder succes. De Marchi pareerde en in de sprint won de 35-jarige renner van Israel Start-Up Nation, goed voor zijn eerste zege sinds de Giro dell’Emilia in 2018.

Bij de dames won de Cubaanse Arlenis Sierra, voor Mavi Garcia en Rachel Neylan.

Top-tien

1. Alessandro De Marchi (Ita, Israel Start-Up Nation)

2. Davide Formolo (Ita, UAE-Team Emirates)

3. Tadej Pogacar (Slo, UAE-Team Emirates) +38”

4. Benoît Cosnefroy (Fra, AG2R Citroën Team)

5. Andreas Kron (Den, Lotto Soudal)

6. Sergio Higuita (Col, EF Education - Nippo)

7. Lorenzo Rota (Ita, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux)

8. David Gaudu (Fra, Groupama - FDJ)

9. Alessandro Covi (Ita, UAE-Team Emirates)

10. Aurélien Paret-Peintre (Fra, AG2R Citroën Team)