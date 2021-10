Waarom uitbaters van kerncentrale zich opeens extra moeten verzekeren

Vanaf 1 januari 2022 treedt voor alle uitbaters van kerncentrales in West-Europa nieuwe wetgeving in werking. Zij zullen vanaf dan voor dertig jaar aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van een kernramp. Tot nu was dat tien jaar. Ook zullen ze dan meer vormen van schade en een groter grondgebied -tot in de buurlanden toe- moeten vergoeden.

De kans op een kernramp blijft erg klein, maar de uitbaters van kerncentrales moeten zich wel verzekeren tegen dit risico. Dit was altijd al moeilijk, door de uitbreiding van de aansprakelijkheid verloopt het vinden van een verzekering nog moeizamer. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zegt dinsdag in de Kamercommissie Energie dat NIRAS, de nucleaire afvalbeheerder, heeft laten weten een beroep te zullen doen op een staatswaarborg. De instelling slaagt er immers niet meer in om zich op de private markt te verzekeren. Het verzekerde bedrag voor NIRAS loopt op tot maximum 300 miljoen euro, aldus de minister.

Ze acht het aannemelijk dat ook Engie -voor wie het verzekerde bedrag zou oplopen tot 1,2 miljard euro- een staatswaarborg zal aanvragen. “Ze hebben tot 10 oktober tijd om hun officiële aanvraag te doen. Indien ze daar beroep op moeten doen, dan is dat markttarief plus 15 procent”, aldus Van der Straeten, op een vraag van Samuel Cogolati (Ecolo).

In het geval van een staatswaarborg moet de exploitant van de kerncentrale zelf betalen voor het bijkomend te verzekeren bedrag, maar stelt de overheid zich garant voor als de uitbater in gebreke blijft. Minister Van der Straeten liet dinsdag nog niet in haar kaarten kijken of ze bijkomende voorwaarden zal koppelen aan het toekennen van de staatswaarborg.

De uitgebreide nucleaire aansprakelijkheid is een gevolg van het protocol van 12 februari 2004, als aanvulling bij het Verdrag van Parijs. Minister Van der Straeten heeft een wetsontwerp ingediend om het Verdrag ook in België in werking te laten gaan, dat dinsdag unaniem werd goedgekeurd. Het protocol werd destijds ondertekend door de regering Di Rupo.

Of de uitgebreide aansprakelijkheid ook zal leiden tot hogere prijzen voor kernenergie, is nog niet duidelijk. De kosten voor de exploitatie zullen in elk geval toenemen.