‘Squid game’-fans massaal met elkaar op de vuist tijdens opening thema-restaurant

Honderden fans van Squid game stonden zondag te wachten in Parijs op de opening van een pop-uprestaurant in thema van de Netflix-serie. Nadat sommigen daar al uren hadden staan wachten, brak er plots een massagevecht uit. De politie kwam ter plaatse om de rust terug te brengen, maar dat liep niet van een leien dakje. Squid game is momenteel een wereldwijde hit, maar werd ook al bekritiseerd om het vele en expliciete geweld.