De coronapas is er nog niet, de vaccinatiegraad is niet noemenswaardig gestegen, en toch is het aantal coronabesmettingen in Brussel licht gedaald. Omdat het gewest nog steeds iets strenger is dan Vlaanderen, denkt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). “Vraag is of we die optimistische curve ook zullen aanhouden nu het slechter weer wordt.”