Gemeente bevraagt inwoners in enquête over fietsplan

Fietsen veiliger, gemakkelijker en aangenamer maken in heel Tessenderlo. Dat is de doelstelling van de enquête. Het gemeentebestuur start deze maand met de opmaak van een fietsbeleidsplan. Studieburo Vectris werd hiervoor ingeschakeld. De opdracht is fietsen veiliger, gemakkelijker en aangenamer te maken in heel Tessenderlo door een pakket van maatregelen te voorzien op korte en lange termijn om alle knelpunten op te lossen.

De hulp van de bevolking is erg belangrijk bij de bevraging, zij kennen de omgeving en de situaties als de beste en kunnen problemen melden en hints geven. Wie geen computer heeft kan een papieren enquête afhalen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (vanaf 1 oktober). Iedereen die in Tessenderlo woont of werkt kan de enquête invullen.Op het bevragingsformulier kan iedereen fietsknelpunten melden. Ook ideeën en wensen, om de fietscultuur te verbeteren en/of te versterken, kunnen genoteerd worden. Op 31 oktober 2021 wordt de inventarisatie afgesloten.Het lokaal bestuur hoopt op een grote betrokkenheid en respons van de bevolking zodat iedereen, jong en oud, zich kan vinden in het nieuwe fietsbeleidsplan. Het plan zal in juni 2022 klaar zijn.