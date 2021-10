LIVE. Welk restaurant is het beste ter wereld? Volg de bekendmaking in Antwerpen hier

In Antwerpen wordt dinsdagavond bekendgemaakt welke vijftig restaurants door een jury van experts het hoogst ingeschat worden. Van over de hele wereld zijn koks, foodies, fans en journalisten naar ons land afgezakt voor de ‘W50B’. Op die Oscars van de gastronomie, die gepaard gaan met enorm veel media-aandacht, is de voornaamste vraag wie zich vanaf vandaag het beste restaurant ter wereld mag noemen. Volg de bekendmaking hier LIVE vanaf 16.30 uur.

Van de honderd beste restaurants ter wereld zijn er al vijftig bekend. Het gaat om de nummers 100 tot 51, en in die lijst staat Willem Hiele in Koksijde op 77 en The Jane in Antwerpen van Nick Bril op 66. De eerste vijftig worden dinsdagnamiddag pas bekendgemaakt. Twee jaar geleden stond Hof Van Cleve in Kruisem, van chef Peter Goossens, daar nog op de 43ste plaats. De vraag is maar hoe hoog dat restaurant dit jaar geraakt.

Naar de ‘W50B’ wordt telkens reikhalzend uitgekeken omdat de lijst meer bekroont dan louter het eten dat geserveerd wordt. Het gaat om de hele beleving en geeft heel vaak tendensen mee die de volgende jaren overal ingang zullen vinden. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de moleculaire keuken van het Spaanse El Bulli, dat al vier keer op nummer één stond in de lijst, maar ook met het groeiende succes van lokale ingrediënten onder impuls van Noma in Kopenhangen. (NB)