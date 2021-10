Sara Van de Vel wint solo eerste editie Binche-Chimay-Binche voor vrouwen

Sara Van de Vel (Rupelcleaning) heeft dinsdag de eerste editie van Binche-Chimay-Binche (1.2) voor vrouwen, over 117,2 kilometer tussen Chimay en Binche, op haar naam geschreven. De Nederlandse Loes Adegeest (Mix Van Arcel Restore) won zestien tellen later de sprint voor de tweede plaats voor haar landgenote Nicole Steigenga (Doltcini - Van Eyck - Proximus CT).

Een groep van ongeveer 30 rensters nam de leiding bij de eerste doortocht over de finishlijn in Binche (km 84,8) met op dat moment nog twee lokale circuits te gaan. Acht rensters, waaronder Van de Vel, probeerden eerst tevergeefs weg te rijden met nog 28 kilometer voor de boeg, wat een tempoversnelling in de kopgroep als gevolg had. Een groep van ongeveer 25 rensters begon aan de laatste ronde in de regen, die sinds de start in Binche met bakken uit de lucht viel.

Van de Vel viel aan met nog 11 kilometer te gaan en reed naar een voorsprong van 30 seconden. Ze gaf geen krimp en weerstond de pogingen van het achtervolgende peloton om terug te komen.