Amy Pieters snelt naar zege in tweede etappe van Women’s Tour

Amy Pieters (SD Worx) heeft de tweede etappe in de Women’s Tour (World Tour) gewonnen. De Nederlandse haalde het na 102,2 km in Walsall in de sprint voor Clara Copponi en Sheyla Guttierez. Copponi is na haar derde plaats van maandag en nu een tweede stek wel de nieuwe leider in het klassement, in dezelfde tijd als Pieters.