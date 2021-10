96-jarige Marie Louise viert gouden bruiloft van dochter

Ninette Moiës en Jos Poelmans vierden dit weekend hun door corona uitgestelde gouden bruiloft. Een feest waar lang naar uitgekeken werd en niet in het minst door moeder Marie Louise Lemmens (96 jaar!) die nog in prima gezondheid verkeert en het paar nog vele gelukkige jaren toewenst.

Ninette, die afkomstig is van Opheers, en Jos uit Jeuk leerden elkaar kennen in de "Montini" en kregen in een halve eeuw als man en vrouw drie zonen: Bram, Wouter en Lieven. Daar kwamen vervolgens maar liefst zes kleinkinderen van, die allemaal bijzonder fier kunnen zijn op hun grootouders en kranige overgrootmoeder.