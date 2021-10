375 bestuurders geflitst in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Van de net geen 5.000 voertuigen die zaterdagnacht de flitscamera in Heusden-Zolder passeerden, werden er 375 (7,5%) gefotografeerd. Drie bestuurders kunnen hun rijbewijs verliezen. Ze reden te snel in de Bieststraat en op de Meylandtlaan. In totaal werd op 15 locaties geflitst.

Ook werd er afgelopen weekend op de Jeugdlaan en de Viverselweg gecontroleerd. Deze straten krijgen heel wat meer verkeer te verwerken door de omleiding op de Terlaemenlaan. Er werden geen ‘overdreven’ snelheden vastgesteld. 548 voertuigen werden gescand door de radar op verschillende dagen en uren. 100 voertuigen werden geflitst omdat ze meer dan de toegelaten 50 km/uur reden. mm