Belg (68) naakt en onthoofd teruggevonden op Madagaskar

In Ampamatanana Amborovy op Madagaskar is het levenloze lichaam van een 68-jarige Belg teruggevonden. De politie heeft zes personen opgepakt in verband met de zaak. Dat melden lokale

Op 27 september om 3 uur ’s nachts zouden zes personen het huis van de man bestormd hebben. Dat verklaarde een buur van de Belg aan de politie. Wat er zich precies had afgespeeld in het huis, wist hij niet. Maar de politie vond enkele dagen later het naakte en onthoofde lichaam van de 68-jarige Richard S. Het lichaam was al in een verre staat van ontbinding.

Door de verklaring van de buur besloot de politie om zes personen op te pakken. Daaronder de vriendin van de Belg.

(sgg)