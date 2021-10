Diepenbekenaren uitmuntend op WK behendigheid voor honden

De Diepenbeekse deelnemers waren Sofie Roggen met Rocarzja Puma, Dany Knapen met drie 3 honden - Orbit v. Haus Targa, Canis Invictus Fritz en Vince-Schumann vd Ybajohoeve - en Jolien Knapen met Pirlo v. Team Hühnegrab.Behendigheid (ook wel agility genoemd) is een hondensport waarbij de (Duitse Herders)hond zo snel en behendig mogelijk een hindernisparcours aflegt vergelijkbaar met een jumping in de paardensport.Er werden 6 parcours gelopen (3 vast parcours + 3 jumping). Voor ieder parcours zaten deze dappere Belgen in de top 3. Met 4 honden in de finale schreven de Diepenbekenaren geschiedenis op dit WK. Het eindresultaat was dan ook 2 plaatsen in de top 3: wereldwinnaar A1 werd Dany Knapen met zijn hond Orbit v. Haus Targa. Een 3de plaats was weggelegd voor Jolien Knapen met haar hond Pirlo v. Team Hühnegrab.Ook werd er een landenklassement opgemaakt en hier was België de verdiende winnaar, dit mede dankzij het aantreden van Sofie, Jolien en Dany.Tot slot werd er een finale gelopen tussen de besten van alle graden (A1 –A3). Dany Knapen behaalde hier met Orbit v. Haus Targa een welverdiende 5de plaats in de wereldrangschikking.Sofie, Jolien en Dany hebben Diepenbeek op de wereldkaart gezet.