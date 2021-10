Grote filedruk op Vlaamse snelwegen: bijna kwart meer file dan voor corona

De start van het nieuwe schooljaar ging gepaard met een bijzonder forse filedruk. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Tussen de eerste en de tweede helft van de maand is er wel een duidelijk verschil.

In september lag de filedruk op werkdagen maar liefst 22,5 procent hoger dan voor de coronacrisis. Opvallend is de grote drukte op de Vlaamse snelwegen in de eerste helft van de maand. Dat geldt voor zowel de snelwegen rond Antwerpen als die rond Gent en Brussel. De filezwaarte tijdens de laatste twee weken kwam dan weer wel overeen met de cijfers van september 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis.

Hoewel zich een duidelijke piek aftekende na de zomervakantie, blijkt het aantal afgelegde kilometers op de Vlaamse snelwegen toch nog onder het niveau van voor corona te liggen. Op werkdagen in september telde het Verkeerscentrum vier procent minder verkeer ten opzichte van 2019. Het autoverkeer is wat gedaald, maar het vrachtwagenverkeer nam licht toe.

Het herfstseizoen staat bekend als het fileseizoen. Dagelijks bereikt de filebarometer tijdens de ochtendspits een totale filelengte van 200 kilometer op de Vlaamse snelwegen.