Ex-secretaresse nazikamp vrijgelaten in afwachting van proces

Een secretaresse van een concentratiekamp van de nazi’s, die inmiddels 96 jaar is, is donderdag weer vrijgelaten in afwachting van haar proces. Dat maakte de rechtbank van Itzehoe, in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein, dinsdag bekend. De vrouw zat sinds donderdag in voorlopige hechtenis nadat ze op de vlucht was geslagen voor haar proces.