Ook Sean De Bie en Boris Vallée (Bingoal Pauwels Sauzen WB) zeggen profpeloton vaarwel

Sean De Bie (30) begon zijn profcarrière in 2013 bij de continentale ploeg Leopard-Trek. Hij stapte het jaar daarop over naar Lotto Soudal en bleef daar tot 2017. Daarna reed hij voor Veranda’s Willems-Crelan in 2018, Roompot Charles in 2019 en Bingoal Pauwels Sauzen WB in 2020. De Bie won in zijn loopbaan de Primus Classic, de Driedaagse van West-Vlaanderen en het Europees kampioenschap voor beloften (U23) in 2013.

Boris Vallée (28) werd prof bij Lotto Soudal in 2014. Daarna verhuisde hij naar het Franse team Fortuneo-Vital Concept (2016-2017). Nadien trok hij naar Wanty-Groupe Gobert (2018-2019), voordat hij in 2020 bij Bingoal Pauwels Sauzen WB kwam, waar hij in 2012-2013 al deel uitmaakte van het ontwikkelingsteam. Vallée won de Ronde van het Taihu-meer in 2018 en de tweede etappe van de Ronde van Wallonië in 2016 voor Tom Boonen.

Ook Ludwig De Winter speldde dinsdag in het kader van Binche-Chimay-Binche voor de laatste keer een rugnummer op. Voor eigen publiek werkte de 28-jarige renner van Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux dan zijn laatste wedstrijd af. Met Jonas van Genechten (35) zou in Henegouwen nog een renner het peloton verlaten. Een valpartij afgelopen zondag na amper twee kilometer in Parijs-Roubaix, met een knieschijfblessure als gevolg, zorgde ervoor dat hij verstek moest laten gaan.