“Binnen 30 jaar kunnen 5 miljard personen moeilijke toegang tot water hebben”

In 2018 hadden 3,6 miljard personen onvoldoende toegang tot water gedurende minstens één maand, blijkt uit een nieuw rapport van de VN-organisatie. De WMO zegt dat de voorbije twintig jaar de grondwatervoorraden afnamen met een centimeter per jaar, rekening houdend met de oppervlakte, ondergrond maar ook met de bodemvochtigheid, sneeuw en ijs.

De grootste verliezen situeren zich in Antarctica en Groenland. “Maar veel zeer dichtbevolkte gebieden op lagere breedtegraden, die gewoonlijk goed zijn voor de watertoevoer, kennen ook aanzienlijke verliezen”, zegt de WMO.

“Die verliezen hebben grote gevolgen voor de waterveiligheid”, klinkt het. “Vooral omdat slechts 0,5 procent van het bruikbare en beschikbare water op aarde zoetwater is.”

Tegelijkertijd namen de risico’s van water de voorbije twee decennia toe: sinds 2000 nam het aantal overstromingsrampen toe met 134 procent tegenover de twee decennia ervoor. Maar ook het aantal droogtes, en de duur ervan, namen met 29 procent toe in dezelfde periode.

De meeste overlijdens en economische schade door overstromingen doen zich voor in Azië. Maar de droogte maakt de meeste slachtoffers in Afrika. Volgens de WMO is het essentieel om meer te investeren in systemen voor en beter waterbeheer, en in alarmsystemen.

De organisatie stipt onder meer aan dat in ongeveer vier op de tien lidstaten “geen data worden verzameld van hydrologische basisvariabelen”. Bij 67 procent van die staten zouden er geen hydrologische data beschikbaar zijn.