Bent Van Looy en Martena Duss over hun relatie, kinderen en kleine en grote gelukjes: “Wij zijn werkelijk compleet anders, op alle vlakken”

Bijna twintig jaar zijn ze samen. Tien daarvan brachten ze door in Parijs, nu wonen ze alweer vijf jaar in Antwerpen. Samen hebben ze twee dochters. Hij schreef een reisgids, zij een kookboek. Bent Van Looy en Martena Duss zijn een tandem zoals je ze niet vaak ziet. “Wij zijn werkelijk compleet anders, zelfs op het gebied van trash tv verschillen we.” vertellen ze in onze reeks ‘… kopt binnen’.