“En natuurlijk heb ik er mijn mening over, maar ik laat het liever over aan de juristen. Die hebben er meer verstand van” reageert Peter Gillis. — © gvb

Lommel

De stad Lommel overweegt om via juridische weg de Oostappen Groep van Peter Gillis te dwingen tot een vertrek bij het vakantiepark Blauwe Meer. “Natuurlijk heb ik er mijn mening over, maar ik laat het liever over aan de juristen. Die hebben er meer verstand van”, reageert de flamboyante multimiljonair.