Twee op de drie jongeren volledig gevaccineerd tegen coronavirus

Twee op de drie 12- tot 17-jarigen in België zijn intussen volledig ingeënt met een coronavaccin. Vlaanderen spant de kroon met 81 procent, terwijl in Brussel nog maar net een kwart van die leeftijdsgroep is gevaccineerd. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Over heel België waren tot en met 3 oktober zowat 530.700 12- tot 17-jarigen intussen volledig gevaccineerd, of 67 procent van die leeftijdsgroep. Maar er zijn grote regionale verschillen: Vlaanderen haalt 81 procent, Wallonië 57 procent. De Duitstalige Gemeenschap komt net niet aan de helft (49 procent), terwijl Brussel met 27 procent de rij sluit.

Bijna 565.000 12- tot 17-jarigen kregen al minstens één dosis van het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Dat is 72 procent van die leeftijdsgroep in België. Hier gaat het om 84 procent in Vlaanderen, 62 procent, in Wallonië, 54 procent in de Duitstalige Gemeenschap en 35 procent in Brussel.

De vaccinatiecampagne was lange tijd voorbehouden voor volwassenen, maar werd nadien uitgebreid met de groep van 12 tot 17 jaar.

In heel België zijn sinds de start van de algemene vaccinatiecampagne 8.427.588 mensen volledig gevaccineerd. Dat komt overeen met 73 procent van de totale bevolking en 85 procent van de volwassenen. De vaccinatiegraad bij de volwassenen is het hoogst in Vlaanderen (92 procent) en het laagst in Brussel (65 procent).