PS-voorzitter Paul Magnette breekt lans voor geleidelijke stap naar gratis openbaar vervoer

PS-voorzitter Paul Magnette pleit voor een stapsgewijze overgang naar gratis openbaar vervoer in ons land. In een eerste stap wil hij de trein gratis maken voor jongeren en senioren. “Als het in Brussel kan, zie ik geen enkele reden waarom het niet in België zou kunnen”, verklaarde Magnette dinsdag tijdens het openingscollege van de vakgroep Politicologie aan de UGent.

Het was de tweede keer dat de 50-jarige Magnette werd uitgenodigd door de Gentse professor Carl Devos. En de voorzitter van de Franstalige socialisten maakte meteen duidelijk wat hij de komende tien jaar nog wil bereiken in de politiek: de energietransitie in gang steken om zo te evolueren naar een koolstofneutrale samenleving in 2050 en op die manier de klimaatverandering een halt toeroepen.

Daarbij kwam Magnette terug op het voorstel dat hij eerder lanceerde rond het gratis openbaar vervoer - een idee dat bij zijn federale coalitiepartners niet overal op applaus werd onthaald. “Als we willen dat gezinnen meer het openbaar vervoer gebruiken, dan moeten we het aanbod van het openbaar vervoer vergroten en het voor iedereen toegankelijk maken”, zei Magnette.

© BELGA

Hij haalde het voorbeeld aan van het (bijna) gratis openbaar vervoer voor jongeren in Brussel, met abonnementen voor 1 euro. Magnette merkte op dat de regeringspartijen in Brussel niet zo gek veel verschillen van de federale partijen. In een klap volledig overgaan naar gratis openbaar vervoer, is niet mogelijk, beseft Magnette. Daarom stelt hij gratis treinvervoer voor jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 65 jaar voor. Het kostenplaatje zou 150 miljoen euro bedragen. “Dat lijkt veel geld, maar het is amper 5 procent van het budget van de NMBS.”

De strijd tegen de klimaatopwarming is voor Magnette ook een strijd voor sociale gelijkheid. Bovendien ziet hij er ook een immense kans in om het vertrouwen in de politiek bij jongeren op te krikken. Magnette gelooft dat ons land pionier kan zijn. “In 2030 vieren we de 200ste verjaardag van België. In plaats van de zoveelste institutionele crisis mee te maken hoop ik dat we dan een voorbeeld voor de wereld kunnen zijn.”