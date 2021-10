Borlo ligt in droog-Haspengouw, in de vallei van de Cicindria. De hoogte varieert van ongeveer 90 tot 115 meter en neemt in de zuidelijke richting nog toe. Het betreft een open, golvend landschap met akkerbouw en fruitteelt. Het werd een stevige wandeling voor getrainde stappers. Wie nog voldoende fit was mocht het oorlogsmuseum 'Winter 1944' bezoeken.