Moet Veljkovic nu nog naar de cel na zijn onthullingen en andere vragen over spijtoptanten

Gewezen voetbalmakelaar Dejan Veljkovic heeft met zijn verklaringen in het dossier-Propere Handen een bom gelegd onder het Belgisch voetbal. Volgens zijn advocaat Kris Luyckx zullen er zelfs weinig clubs in eerste klasse blijven als de voetbalbond consequent is. Maar hoe zit dat met de ‘klikker’ zelf? Ontsnapt hij door de speurders te helpen zelf aan vervolging? Kan iedereen spijtoptant worden? En zetten ze hun leven niet op het spel?