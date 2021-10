Vandaag of morgen valt de beslissing over het nieuw stadion van Club Brugge, en de kans reëel dat het project effectief groen licht krijgt. Volgens het Brugse stadsbestuur is de vergunning een kwestie van uren, maar op het kabinet van minister Zuhal Demir (N-VA) wordt ontkend dat de zaak al beklonken is.