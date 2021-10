Gezin woont al twee maanden in tent: “3.200 euro inkomsten, toch vinden we geen huurhuis”

Beerse, Brecht

Een gezin met drie kinderen dat als gevolg van huurachterstallen afgelopen zomer uit huis werd gezet in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht), woont al ruim twee maanden in een tent in Beerse. Hun inkomen is te hoog voor een sociale woning en op de private huurmarkt vallen ze uit de boot, omdat huiseigenaars en immokantoren hoge eisen stellen. “Wij zijn niet de enigen, en dat in een land als België”, zegt Vienna De Raet (35).