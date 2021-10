Kenia wil in 2025 eerste WK atletiek op Afrikaanse bodem organiseren

Kenia is met hoofdstad Nairobi kandidaat voor de organisatie van het WK atletiek in 2025. Het zou voor Afrika een primeur zijn.

“We hebben onze kandidatuur om het WK te onvangen bevestigd op vrijdag 1 oktober, wat de deadline was voor World Athletics”, zegt de Keniaanse bondsvoorzitter Jackson Tuwei dinsdag. “We organiseerden al twee succesvolle WK’s voor junioren in het Kasaranistadion in 2017 en augustus 2021, waar een aantal wereldrecords en persoonlijke records werden gevestigd. Uit die organisaties hebben we veel geleerd en nu is het logischerwijze onze beurt om een toptoernooi te ontvangen.”

Op het WK U20 afgelopen zomer in Nairobi won België een medaille, zilver met tienkamper Jente Hauttekeete. Nog nooit vond het WK atletiek plaats op Afrikaanse bodem. De eerste editie werd in 1983 in het Finse Helsinki gehouden. Volgend jaar is het Amerikaanse Eugene aan de beurt. Nairobi zal het in de race voor 2025 onder meer moeten opnemen tegen Tokio, dat maandag zijn kandidatuur bevestigde.