Duitse scheidsrechter Daniel Siebert moet clash tussen België en Frankrijk in goede banen leiden

De Duitser Daniel Siebert is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangesteld om de halve finale van de Nations League van donderdagavond in Turijn tussen België en Frankrijk in goede banen te leiden, zo maakte de UEFA dinsdag bekend.

De 37-jarige Siebert was nooit eerder scheidsrechter bij een wedstrijd van de Rode Duivels. In juni 2016 was hij tijdens een oefeninterland tegen Noorwegen wel vierde ref. Daarnaast floot hij al Europese wedstrijden van Club Brugge en Standard. Op EURO 2020 nam hij twee groepswedstrijden en een achtste finale voor zijn rekening.

De Final Four van de Nations League wordt woensdagavond op gang getrapt in het Milanese San Siro met de eerste halve finale tussen gastland Italië en Spanje, een heruitgave van de halve finale van het EK van afgelopen zomer. Toen haalden de Italianen het met strafschoppen, nadat het duel op 1-1 was geëindigd. In de finale bleken ze vervolgens in de strafschoppenreeks te sterk voor Engeland.

Het duel tussen België en Frankrijk is dan weer een heruitgave van de halve finale van het WK van 2018 in Rusland, toen Frankrijk het met het kleinste verschil (0-1) haalde na een kopbaldoelpunt van Samuel Umtiti in het begin van de tweede helft. De Fransen stoomden nadien door richting de wereldtitel, België moest vrede nemen met de derde plaats, het beste resultaat ooit voor ons land.