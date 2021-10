Voormalig Frans bondscoach Raymond Domenech: “Ik zie Thierry Henry als toekomstig trainer van de Rode Duivels”

“Titi heeft tegenvallende ervaringen bij bepaalde ploegen gehad omdat hij gemaakt is voor een zeer hoog niveau”, aldus Domenech. “Zijn discours werkt goed bij jongens als Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku, waarmee hij tussen gelijken is. Bij andere spelers heeft hij daar de psychologie niet voor gevonden. Aan de zijde van Roberto Martinez heeft hij al flink wat opgestoken, ik zie hem als mogelijke opvolger aan het hoofd van de Rode Duivels.”

Domenech stond van 2004 tot 2010 aan het hoofd van Les Bleus. Op het WK 2006 leidde hij het team van Zinedine Zidane naar de finale, maar EURO 2008 werd een teleurstelling en nadat een spelersopstand uitbrak op het al even faliekant verlopen WK 2010 kreeg Domenech zijn C4. Vorig seizoen was hij kortstondig aan de slag als coach van de Franse eersteklasser Nantes, maar na acht wedstrijden zonder zege werd hij daar alweer op straat gezet.

Henry heeft tot dusver enkel bij AS Monaco en het Canadese Montréal Impact gewerkt als hoofdtrainer. In Monaco werd hij na drie maanden ontslagen, begin 2021 gaf hij zelf zijn ontslag in Canada omdat hij dichter bij zijn familie wilde zijn. Eerder was hij al als assistent-coach aanwezig bij de Rode Duivels tijdens het WK 2018 en EURO 2020. Sinds eind augustus maakt hij vast deel uit van de staf van Roberto Martinez. Net zoals de Spanjaard heeft hij een contract tot na het WK 2022.