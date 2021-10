Geslaagde opendeur bij Aquariumclub in Beringen

De Open House van Aquariumclub Zilverhaai Beringen in de Kardijk in Beverlo is al een aantal jaren een vaste afspraak voor aquarium/terrarium/vijver-liefhebbers.

De coronapandemie gooide vorig jaar roet in het eten, maar afgelopen zondag 3 oktober was het eindelijk toch weer zover. De opkomst kwam langzaam op gang i.v.m. het barslechte weer. Tropische visjes, gekweekt door leden en allerlei waterplanten werden geruild en verkocht zoals op een markt. In de loop van de dag kregen de ombudsmannen van de club het nog bijzonder druk om alle bezoekers, waaronder burgemeester Thomas Vints, te woord te staan. Met de vele activiteiten o.a. twee ledenbijeenkomsten per maand en diverse andere organisaties is het op de Open House een uitstekende gelegenheid om buitenstaanders die de hobby genegen zijn, te overtuigen van het nut van een aquariumclub. Volgend jaar zal de Open House op de eerste zondag van oktober weer op het programma staan.