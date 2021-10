Oprah Winfrey (67) heeft slechts drie vrienden: “Eentje ontmoette ik 42 jaar geleden in het toilet”

Een van die vriendin is Maria Shriver. “Ik heb haar 42 jaar geleden ontmoet”, zegt Winfrey. “We hebben elkaar ontmoet in de toiletten van een televisiestation in Baltimore. Ik blijf daaraan terugdenken. Het was een van die momenten die ik als magisch beschouw. Maria en ik hebben een hechte vriendschap, ze steunt me al mijn hele carrière.”

Ook Shriver dook op in de podcast en had enkel lovende woorden over haar vriendin. “Oprah zette vaak een kopje koffie voor me. Dat is een klein gebaar dat ik altijd geapprecieerd heb. Zowel zij als ik hadden een goede band met onze moeders, maar we werden niet op die manier vertroeteld. Op een bepaalde manier zorgden Oprah en ik voor elkaar.”

Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. “Uiteraard hebben we ook moeilijke momenten gehad in onze carrière”, zegt Oprah. “En soms werkten we dat dan uit op elkaar. In die periode dat ik de Oprah show verliet en besloten had om mijn eigen zender op te richten. Iedereen verklaarde me gek, inclusief de pers. Ik heb toen mijn hoofd op tafel gelegd en begon te huilen. Maria zat toen naast me.”

De andere twee vrienden waarover Winfrey het heeft, zijn journalisten Gayle King en Bob Greene. “En dan hebben we zowat mijn hele vriendenkring benoemd.”