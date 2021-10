Uitverkochte voorstelling ‘Houden van’ opent feestmaand voor 55-plussers

De populaire opener van de feestmaand voor Genkse medioren en senioren hielp de opgewekte grote zaal in C-mine de coronazorgen even vergeten. De zangnamiddag werd ook live uitgezonden in vijf Genkse woonzorgcentra.

Enkele honderden toeschouwers zetten op 4 oktober voor het eerst sinds zowat anderhalf jaar nog eens voet in een sfeervolle zaal voor een gezamenlijke zangstonde. De stemmen van Andrea Croonenberghs, Gina Lisa en Sam Verhoeven die achter de microfoon hun opwachting maakten, wisten het publiek mee te nemen op een boeiende en soms ontroerende tocht naar wat voor iedereen tot voor kort een verre droom leek: een moment van echt samenzijn met stadsgenoten, verenigd door muzikale evergreens.Ook de woonzorgcentra Mandana, Toermalien, De Vierde Wand, De Olijfboom en Uilenspiegel trakteerden hun bewoners op een heerlijke namiddag vol nostalgie. Dankzij een livestream konden die meegenieten van de sfeer en talloze muziekjes uit hun jeugd.Nu het openingsschot is gelost, volgen de hele maand lang nog activiteiten op maat van 55-plussers. Zo zijn er de fiets- en gezondheidsnamiddag, de razend populaire dialectavond, infomomenten over verhuren, dementie, investeren en klimaatverandering en boeiende activiteiten in het Heempark.