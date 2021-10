Het dynamische team van Klost’r in Vlijtingen: maître Guy Loyens en zijn echtgenote Nicky, naast chefs Dries Provoost en Pieter Kellens. — © luc daelemans

De chefs hebben sterrenzaken op hun cv staan, je krijgt er meer dan een flutterig bodempje wijn in je glas en de bediening is er eentje uit businessclass. Maar lost Vlijtings restaurant Klost’r de verwachtingen in?