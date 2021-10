Koppel opgepakt op E313 in Tongeren na inbraak in Antwerpen

Twee inbrekers zijn zaterdag opgepakt door de wegpolitie op de E313 net voorbij Tongeren. Ze hadden in de vooravond toegeslagen in Antwerpen en sloegen daarna op de vlucht.

Een passant was getuige van de woninginbraak en verwittigde de Antwerpse politie. “Na de inbraak stapten de twee personen, een man en een vrouw, in een wagen en vluchtten ermee weg”, vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De politie startte meteen een uitgebreide zoekactie in de omgeving, waarbij ook de speurhond en een helikopter van de federale politie werd ingezet. “Ook in het Realtime Intelligence Center en in de dispatching is men aan de slag gegaan met de verkregen informatie. Zo is het kenteken van de vluchtende auto in de politiedatabanken opgenomen”, aldus Bruyns.

Even later bracht het ANPR-cameranetwerk aan het licht dat het voertuig al voorbij Lummen was. De wegpolitie werd verwittigd en kon het koppel iets voorbij Tongeren op de E313 staande houden. Ze werden overgebracht naar het cellencomplex in Antwerpen. “Het duo gaf toe dat ze betrokken waren bij de inbraak en werden beide nog gezocht voor andere feiten. Ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die over hun verdere aanhouding zal beslissen.”

