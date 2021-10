Van werkloze arbeider tot populairste man op TikTok: maak kennis met Khaby Lame

Toen Italië anderhalf jaar geleden in lockdown ging in de strijd tegen het coronavirus, was hij net zijn job bij een fabriek nabij Turijn kwijtgespeeld, nu is hij de populairste man op video-app TikTok. Maak kennis met Khaby Lame, de man die zonder één woord te zeggen ruim 114 miljoen volgers verzamelde.

Na zijn ontslag bracht Khabane Lame, een 21-jarige jongeman die in Senegal werd geboren, het merendeel van zijn dagen door in het huis van zijn ouders in het Italiaanse Chivasso. Vooral op zoek naar ander werk, al downloadde hij tussendoor ook video-app TikTok en begon hij - vanuit zijn slaapkamer - ook zelf wat video’s te posten onder het pseudoniem Khaby Lame. En die video’s kregen geleidelijk aan meer kijkers. En nog meer...

In het begin maakte Lame - zoals de meeste TikTokkers - video’s van zichzelf terwijl hij danste, videospelletjes bekeek of wat komische stunts uithaalde. Eerder dit jaar begon hij echter de draak te steken met life hacks, de video’s van trucjes die ons dagelijkse leven makkelijker zouden moeten maken die zo welig tieren op het internet. Lame reageerde erop zonder ook maar één woord te zeggen, vaak door de klusjes veel eenvoudiger uit te voeren en vervolgens even de schouders op te halen of eens diep te zuchten. Een erg bekend filmpje is hoe hij spot met een life hack om een banaan te pellen.

Hoe eenvoudig het concept ook is, Khaby Lame scoort er enorm mee. Met 114 miljoen is hij - na de Amerikaanse danseres Charli D’Amelio - de populairste TikTokker ter wereld. En ook op Instagram heeft hij ruim 48 miljoen volgers. “Ik kreeg het idee toen ik voortdurend die life hack-video’s zag passeren”, aldus Lame. “Ik dacht bij mezelf: dat kan eenvoudiger.”