Besliste bandenkeuze over Parijs-Roubaix? Winnaar Sonny Colbrelli gered door tubeless: “Ik won de sprint met twee lekke banden”

Betere reclame voor zijn nieuwe ‘tubeless’ banden had Continental zich waarschijnlijk niet kunnen wensen. Colbrelli reed er zondag, één dag voor het product voor het grote publiek beschikbaar werd, Parijs-Roubaix mee en dankt in de Italiaanse sportkrant zijn banden voor zijn overwinning. “Ik heb twee keer lek gereden”, zegt hij. “De eerste keer al in één van de eerste secties, de twee keer in het Arenbergwoud. Maar het schuim in de tubeless, een soort stopverf, verstopte het gat. Daardoor hoefde ik gelukkig niet te stoppen.”

Colbrelli was naar eigen zeggen vertrokken met een bandendruk van 3,4 bar vooraan en 3,8 bar achteraan. Na de aankomst had hij ondanks zijn twee lekken nog 3 bar vooraan en 2,8 bar achteraan. ‘Tubeless’-banden zijn banden die geen gebruikmaken van een binnenband om de band op spanning te houden. In plaats daarvan hebben ze luchtdichte velgen, een luchtdichte band en antilekvloeistof, vooral in het mountainbike is ‘tubeless’ al helemaal ingeburgerd. Het is die antilekvloeistof, “de stopverf”, die Colbrelli dankte voor het dichten van het lek.

Lekke banden speelden een cruciale rol tijdens Parijs-Roubaix. Zo kreeg Gianni Moscon pech net toen hij alleen op weg leek naar de zege en verloor hij kostbare tijd toen hij moest afstappen en een nieuwe fiets kreeg. Ook nummer vijf Yves Lampaert mocht achteraf klagen. De sterkste man van Deceuninck-Quick Step stond maar liefst drie keer aan de kant met pech. “Ik zeg het niet rap van mezelf, maar ik ben bijna zeker dat ik de sterkste man in koers was”, vertelde hij achteraf.

Voor de kenners: Colbrelli reed met de spiksplinternieuwe Continental Grand Prix 5000 S TR, bij Deceuninck - Quick-Step kozen ze voor hun vertrouwde Specialized Turbo Cotton Hell of the North.