Nieuw jeugdkoor zoekt jonge zangertjes

In Sint-Truiden en omstreken wil dirigent en bezieler van The Music Cave Dirk-Jan Kerris een nieuw jeugdkoor oprichten. Daarvoor is hij op zoek naar jonge mensen die hun zangtalent willen ontwikkelen.

The Music Cave, intussen een vaste waarde in muziekland, is sinds dit schooljaar van start gegaan met een jeugdkoor. “Naast onze vaste zang-, gitaar- en pianolessen willen we nu ook een jeugdkoor starten in Nieuwerkerken en Sint-Truiden. Dit omdat we tijdens onze muziekkampen in de vakanties gemerkt hebben dat er veel talent schuil gaat binnen deze leeftijdscategorie” , zegt dirigent Dirk-Jan Kerris. “Daarnaast heeft muziek des te meer bij kinderen en jongeren een magische verbindende kracht die we willen gebruiken om jongeren bij elkaar te brengen. De repetities gaan door op twee locaties, eentje in Nieuwerkerken en eentje in Sint-Truiden. Deze groepen gaan beide aan de slag met dezelfde nummers en zal één grote groep vormen wanneer er evenementen plaatsvinden. We zijn voor beide locaties nog op zoek naar kinderen (jongens en meisjes) tussen 6 en 14 jaar die graag zingen. Dit is immers een laagdrempelige en toegankelijke manier om met muziek bezig te zijn en je talent te ontdekken.”

De repetities gaan wekelijks door op maandag, (Nieuwerkerken: OC De Brug 16.45-18.15 uur en Sint-Truiden: Campus Tichelrij 18.00-19.30 uur). Voor meer informatie of inschrijvingen kan je terecht op de facebookpagina van The Music Cave of op www.themusiccave.be

(Foto muziekkamp The Music Cave)