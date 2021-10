Unizo tevreden over Weekend van de Klant

Afgelopen zaterdag 2 en zondag 3 oktober was het Weekend van de Klant. Ook in Genk konden de klanten er niet naast kijken. In het centrum was er tal van animatie voorzien alsook de ambachtelijke ROHO markt. "De klanten konden gedurende het weekend een shoptegoed winnen van 5.000 euro en daarnaast deelde we met het bestuur van Unizo Genk ook heerlijke appels uit. We danken hiermee de klanten die in Genk komen shoppen op een lekkere en gezonde manier", aldus Luca Bruno voorzitter van Unizo Genk.