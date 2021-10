TC Soetebeek dankt terreinverzorger voor jarenlange inzet

Op het ledenfeest nam het bestuur van TC Soetebeek, gekleed volledig in het Griekse thema van de avond , de gelegenheid om Monke Vastmans in de bloemetjes te zetten voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. Meer dan 30 jaar stond hij steeds voor dag en dauw klaar om de terreinen speelklaar te krijgen en te houden tijdens het volledige seizoen. Zijn vrouw moest hem daardoor vaak missen. Nu is het tijd om de fakkel door te geven aan nieuwe vrijwilligers en te genieten van uitstapjes, fietstochtjes en af en toe nog een tenniswedstrijd. Naast deze viering werd het een gezellig samenzijn na een geslaagd seizoen en tornooi. Nieuwe leden kunnen zich steeds aanmelden via de website.