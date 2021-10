PAS GEOPEND: Liesbeth lanceert webshop plussize kleding

Et Alors. En wat dan nog. De naam van de gloednieuwe Hasseltse kledingshop liegt er niet om. “Het staat voor de ‘en dan’-mentaliteit op alle vlakken”, vertelt Liesbeth Melotte. “Hangt jouw maat niet op de paspoppen? Et alors. Is er ergens een rolletje te zien? Et alors. Wordt jouw maat nog steeds niet als standaard beschouwd? Et alors”. De boodschap van de HR-consultante uit Hasselt is duidelijk. Met de lancering van haar webshop Et Alors Fashion focust Liesbeth zich op (body)positivity, meer bepaald op (plus)size inclusive fashion - de inclusie en het normaliseren van diverse lichaamsvormen en kledingmaten op straat en in de winkelrekken.Het idee achter de webshop kwam tot stand uit eigen ervaring. “Een tijdje geleden woog ik een aantal kilo’s meer. Ik had toen maat 48 en droeg vaak kleren die gewoon pasten en flatteerden. Niet per se omdat ik het mooi en nodig vond, maar wel omdat dit - in mijn beleving - het enige beschikbare aanbod was.”“Ondertussen ben ik afgevallen en heb ik ook een kleinere kledingmaat. Ik merk dat mijn shopplezier hierdoor ook is toegenomen. Iets wat aan de ene kant leuk is, maar aan de andere kant ook wringt omdat ik er nu pas plezier in kan vinden, terwijl dat eigenlijk altijd moet kunnen, ongeacht welke maat je hebt. Omdat ik merk dat er nog kennissen en vrienden zijn die met dezelfde moeilijkheden worstelen, vond ik de tijd gekomen om daar met dit project verandering in te brengen”, vertelt Liesbeth.

Passie, energie en wilskracht

De afgelopen maanden dompelde ze zich onder in de mode- en fashionwereld. Aan het zelf ontwerpen van de kleren waagt ze zich niet, maar de oprichtster van Et Alors heeft wel haar eigen duidelijke visie en kijk op de samenstelling van de kleding en outfits. “Ik ben geen designwonder en heb geen naaivaardigheden om zelf te gaan ontwerpen. Wél ben ik de laatste maanden verschillende steden in Europa gaan bezoeken, op zoek naar de mooiste plussize stuks. Onder meer Parijs, Keulen en Amsterdam passeerden de revue. Met die opgedane kennis en inspiratie ben ik vervolgens eigenhandig outfits gaan combineren en samenstellen.”"Met mijn passie, onuitputtelijke energie en wilskracht hoop ik met dit project een platform te bieden en een nieuwe wind te laten waaien voor iedereen die er nood aan heeft”, aldus Liesbeth.Bij Et Alors kan iedere persoon van maat 40 tot 52 terecht. Dat gaat van jurken, broeken en rokken tot truien, vesten en jassen. Contact opnemen en outfits bekijken kan via de webshop die sinds 2 oktober online staat. Kledingstukken kunnen na afspraak ook op een vaste locatie in Hasselt en in een ingerichte ruimte gepast worden. Et Alors Fashion is eveneens terug te vinden op Instagram.(Foto's: © Marcella Coppen)