Indiase minister wil claxons vervangen door muziekdeuntjes

“Ik bestudeer de kwestie en zal binnenkort misschien een wet opstellen om de claxons van alle voertuigen te laten klinken als Indiase muziekinstrumenten, zodat het aangenamer is om te horen,” zo werd minister Nitin Gadkari door lokale media geciteerd.

Gadkari zei dat hij ook overweegt de “irritante” sirenes van ambulances en politievoertuigen te vervangen door kalmerende deuntjes. Dat zouden fluit-, tabla- (percussie), viool-, harmonica- of harmoniumdeuntjes kunnen zijn, stelde hij voor.

India heeft enkele van de lawaaierigste steden ter wereld, waar bussen, vrachtwagens, taxi’s, motoren, auto’s, tuktuks en andere riksja’s, met hun eigengereid rijgedrag, strijden om ruimte op overvolle wegen.

Lawaaihinder

Net zo belangrijk als het gaspedaal en zelfs nog belangrijker dan de buitenspiegels, gebruiken bestuurders de claxon om zich te verplaatsen en andere weggebruikers aan te manen voorrang te verlenen.

De meeste vrachtwagens in India hebben ‘Horn OK please’ of ‘Blow horn’ op de achterkant geschilderd, waarmee ze aangeven aan andere voertuigen om te toeteren om hun aanwezigheid of hun intentie om in te halen kenbaar te maken.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan lawaaihinder leiden tot gehoorverlies, cardiovasculaire problemen, cognitieve stoornissen, stress en depressie.