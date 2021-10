Sieg De Doncker krijgt rol in ‘Familie’: “Mijn personage zorgt voor kleine tornado”

Sieg De Doncker, onder meer bekend van de jeugdserie ‘Helden’, gaat meespelen in de VTM-soap ‘Familie’. De presentator en acteur zal binnenkort de rol van Koen Peyskens op zich nemen. Het gaat om een nieuw personage “dat voor een heuse schokgolf zal zorgen”, zo meldt VTM in een persbericht.

Sieg De Doncker beleefde op donderdag 30 september zijn eerste draaidag op de set van ‘Familie’. Zijn personage, dat nog dit najaar zijn opwachting zal maken in de soap, zal voor commotie zorgen in de verhaallijn rond Lars (een rol van Kürt Rogiers), Raven (Aaron Blommaert) en Leon (Herbert Flack), zo staat te lezen in het persbericht. “De komst van mijn personage Koen zal het effect hebben van een kleine tornado”, zegt De Doncker zelf.

“Koen Peyskens wordt een serieuze stoorzender”, vervolgt de acteur. “Een reeks als Familie heeft die af en toe nodig, ook al maakt die soms veel kapot. Toen ik het scenario las, wist ik meteen dat deze rol me lag. Het voelde goed en ik was helemaal mee met het verhaal. Mijn eerste draaidag was bijzonder spannend en ook wel wat intimiderend, want mijn eerste scène was er één met Kürt Rogiers. Maar dit smaakt absoluut naar meer. Koen zal de kijkers zeker nog weten te verrassen.”

Sieg De Doncker is niet alleen bekend van de Ketnet-serie ‘Helden’, maar ook als presentator van ‘Vlaanderen vakantieland’, ‘1000 zonnen’ en ‘Een frisse start met vtwonen’. In 2017 werd hij nog derde in het zangprogramma ‘Steracteur sterartiest’ en sinds dit jaar speelt hij ook mee in de telenovelle ‘Lisa’.