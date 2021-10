Romelu Lukaku blikt op website UEFA vooruit op Final Four Nations League: “Bij de Rode Duivels voel ik me als in een snoepwinkel”

Een kwestie van status. De Europese voetbalbond UEFA blikt op zijn website vooruit op zijn paradepaardje, de Final Four van de Nations League, met een interview van Romelu Lukaku. De recordaankoop van Chelsea, Speler van het Jaar in Italië en topschutter aller tijden van de Rode Duivels hoopt vooral dat België het goed doet tegen Frankrijk en Spanje of Italië met het oog op het WK 2022. “Daar moeten we kunnen pieken.”