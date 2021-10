11-jarige DJ Daan haalt uitzending van VTM over Dimitri Vegas en Like Mike

In 'The Best Of Dimitri Vegas & Like Mike' coveren andere artiesten hun bekendste nummers. Die werden getipt door enkele superfans zoals Daan Natus uit Kozen, deelgemeente van Nieuwerkerken. Al hoort hij zelf liever DJ Daan. “Al sinds ik 8 jaar ben, draai ik zelf ook. Zo heb ik ooit een wedstrijd gewonnen en mocht ik op mijn 9 jaar al draaien op een family event in de Versuz in Hasselt”, zo vertelt de jonge Daan trots. Dj zijn blijkt echt wel een hobby, want Daan volgt zelfs lessen. “Klopt. Ik wil later dan ook echt dj worden. Ik oefen thuis regelmatig na school en ik ga ook naar optredens. Zo heb ik Dimitri Vegas en Like Mike al verschillende keren in actie gezien in het Sportpaleis. Mijn favoriete nummer is ’The Hum’, dat is ook het eerste nummer dat ik ooit van hen hoorde. Dat heb ik ook op VTM verteld”, vertelt Daan. De heren zelf aan het werk zien op Tomorrowland, dat is nog niet gelukt. Je moet immers 18 zijn om daar binnen te mogen. “Maar als dj mag je wel jonger zijn hoor”, zegt Daan, die duidelijk hoopt dat hij wordt uitgenodigd om te draaien op de volgende editie. “Als Dimitri Vegas en Like Mike er ooit mee stoppen, wil ik heel graag hun plaats op het hoofdpodium innemen”, zo besluit DJ Daan.