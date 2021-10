Australië weert buitenlandse toeristen zeker tot 2022

LEES OOK. Ondanks lockdown van twee maanden nog recordaantal besmettingen in Australische deelstaat

De prioriteit bij de hervatting van het internationale reisverkeer ligt bij de eigen bevolking, zo heeft premier Scott Morrison gezegd in het tv-programma ‘Sunrise’. De eerste Australiërs en mensen met een permanente verblijfsvergunning mogen vanaf november het land verlaten voor bijvoorbeeld vakantie, voor het eerst in anderhalf jaar. Terugkeren vanuit het buitenland mag altijd, op voorwaarde dat mensen in quarantaine gaan, maar uitreizen is momenteel nog vrijwel onmogelijk.

Zodra de quarantaineprocedures goed lopen, komt de volgende groep in aanmerking voor reizen van en naar Australië. Die bestaat uit geschoolde migranten en studenten. “Ze zijn een andere belangrijke prioriteit en we zullen volgend jaar ook internationale bezoekers krijgen, geloof ik”, aldus Morrison. Details werden niet genoemd.