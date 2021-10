Paniek wanneer drones plots uit de hemel vallen tijdens lichtspektakel

Hoewel vuurwerk prachtig kan zijn, wordt men zich meer en meer bewust van de negatieve gevolgen die de knallen kunnen hebben op het milieu en dieren. Daarom wordt nu vaker voor drones gekozen tijdens een lichtspektakel. Ook in China, het land waar vuurwerk werd uitgevonden en op elke mogelijke gelegenheid wordt bovengehaald. Maar drones zijn ook niet zonder gevaar, zeker niet als ze een noodlanding moeten maken in het publiek. Dat blijkt uit bovenstaande beelden die tijdens een lichtfestival in de Chinese stad Zhengzhou werden gemaakt.