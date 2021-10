Tesla moet werknemer bijna 120 miljoen euro betalen wegens racisme

Owen Diaz, een zwarte man, was in 2015 via een interimkantoor tewerkgesteld in de Tesla-fabriek in Fremont in Californië. Volgens een federale rechter kreeg hij daar te maken met een vijandige, racistische werkomgeving.

Het gaat wellicht om het hoogste bedrag ooit dat is toegekend wegens racisme in een werkomgeving.

Diaz krijgt 6,9 miljoen dollar toegekend wegens geleden emotionele schade, en 130 miljoen dollar strafrechterlijke schadevergoeding.