Kim Clijsters opent op Indian Wells tegen Tsjechische Siniakova

De 38-jarige Limburgse kreeg een wildcard voor het met 8.150.470 dollar gedoteerde toernooi, dat ze in 2003 en 2005 won. Vorige week speelde Clijsters haar eerste wedstrijd in ruim een jaar op het toernooi van Chicago. Ze verloor er in de eerste ronde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh.

Bij winst wacht in de tweede ronde de Duitse Angelique Kerber (WTA 15), het tiende reekshoofd.

Elise Mertens (WTA 18) is het veertiende reekshoofd in Californië. Ze is vrij in de eerste ronde en speelt in haar eerste wedstrijd tegen een qualifier. Mogelijk wordt dat Kirsten Flipkens (WTA 132). Die plaatste zich maandag voor de tweede en laatste voorronde.