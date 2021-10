Junior Planckaert gaat voor nieuw tv-programma op zoek naar de liefde “en zichzelf”

De openbare omroep heeft zonet een oproep gelanceerd voor het nieuwe programma ‘Junior op zoek naar de liefde’. “Zijn herkenbare zoektocht is een verhaal over volwassen worden en over hoe je anderen pas echt graag kan zien als je ook jezelf graag ziet”, zo staat te lezen in het persbericht. “Ondanks alle datingapps en (online) manieren om met elkaar in contact te komen, zijn veel jongvolwassenen in Vlaanderen single. De recente pandemie, waarbij heel wat spontane sociale contacten wegvielen, droeg hier enkel toe bij. Het lijkt vandaag de dag moeilijker dan ooit om iemand te leren kennen en een duurzame relatie aan te gaan.”

Na een relatie van acht jaar werd Junior op zijn vijfentwintigste opnieuw vrijgezel. Sindsdien bleef hij op een paar korte relaties na single. In zijn familie voelt hij zich een buitenbeentje, want zijn ouders, zus en broer zijn allemaal al lang gelukkig in een relatie. “Soms denk ik dat ik een vertekend beeld heb van liefde”, aldus Planckaert. “Als ik naar mijn familie kijk, zie ik allemaal vanzelfsprekende liefde en langdurige relaties. En dat lijkt bij hen ook zo simpel te gaan. Toen mijn eerste serieuze relatie na acht jaar op de klippen liep, had ik echt het gevoel dat ik gefaald had. Nu wil ik ontdekken hoe ik me opnieuw kan openstellen. Samen met een relatietherapeute ga ik het avontuur aan dat de zoektocht naar liefde is.”

De jongste telg van een van de bekendste families van Vlaanderen wordt in zijn zoektocht bijgestaan door psychologe Sarah Van Pelt.

Het programma zal in de loop van 2022 op Eén te zien zijn. Wie net als Junior op zoek is naar de liefde en denkt dat deze jongeman misschien wel bij haar past, kan zich vanaf nu inschrijven op een.be/junior.