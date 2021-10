Brusselse jongeren voelen zich onveilig bij de politie

Slechts 17 procent van de jongeren associeert de politie met veiligheid, 12 procent met respect. ­Gevoelens van angst, boosheid en machteloosheid domineren. De cijfers worden nog slechter naarmate iemand een of meerdere keren met de politie in contact is gekomen. 29 procent zegt het slachtoffer te zijn geweest van verbaal geweld, 13 procent van fysiek geweld.

De helft van de jongeren werd al eens gecontroleerd door de politie, onder wie 10 procent meer dan tien keer in 2020 alleen al. 76 procent van de jongeren voelt zich onveilig als ze in contact ­komen met de politie, 68 procent stelt al het slachtoffer geweest te zijn van etnisch profileren bij een controle, fouillering of arrestatie.

“Deze cijfers komen bij alle partijen hard binnen”, zegt Ilyas Mouani, voorzitter van de VGC Jeugdraad die de bevraging heeft georganiseerd. Uit het rapport blijkt bovendien dat de kennis van jongeren over hun rechten en plichten verre van voldoende is.

De Jeugdraad onderstreept dat het niet gaat om een representatief onderzoek aangezien de bevraging werd afgenomen in één bepaalde, relatief korte periode, binnen een ­woelige maatschappelijke context en met een beperkte geografische spreiding. Maar het is wel een belangrijke indicatie van hoe scheef de verhouding zit. Brussels staatssecretaris Pascal Smet maakt 100.000 euro vrij voor een proefproject dat de tanende relatie tussen burger en politie moet verbeteren.