Chiroleider (20) pleegt gewapende overval op scouts: “Ex had me net verteld dat ze zwanger was”

Een 20-jarige onbesproken en ‘vredelievende’ chiroleider uit het Oost-Vlaamse Vrasene is afgelopen zomer helemaal door het lint gegaan nadat zijn ex-liefje hem had verteld dat ze onverwacht zwanger was van hem. Hij stortte zich in het uitgaansleven, ging aan de cocaïne en overviel gemaskerd en gewapend met een pistool een scoutskamp in Steendorp. En dat drie dagen voordat hij zelf met zijn eigen ‘rakkers’ op bivak zou vertrokken zijn. “Ik weet niet wat me bezield heeft”, geeft hij toe.